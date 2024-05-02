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‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

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‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم قمع محاولات من قبل نظام كييف لارتكاب عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات على أراضي روسيا".

وأضاف: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 12 مسيرة أوكرانية، 5 منها فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق روستوف و3 فوق كراسنودار".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الروسية بشكل شبه يومي بالمسيرات وتحاول تنفيذ أعمال تخريبية.

 

 

المصدر: تاس

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