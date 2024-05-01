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وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات (فيديو)

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وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وحسب المعلومات فإنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد اعتراض طائرة مسيرة.

وقبل أيام، نشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" صورة تظهر عدة مسيرات لها تحلق متجهة إلى استهداف إيلات.

وأرفق الإعلام الحربي هذه الصورة بعبارة "الرعب لم ينته بعد وهناك المزيد"، في ذلك إشارة إلى مواصلة العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية.

المصدر: RT

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