إعلام اسرائيلي: إنطلاق الدفاعات الجوية ودوي أصوات انفجارات في إيلات (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، بإنطلاق وسائل الدفاع الجوي في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، وسماع دوي عدة انفجارات، في ما يبدو أنه اعتراض لأجسام مشبوهة.

وأشارت القنوات العبرية إلى سماع دوي انفجار قوي في إيلات دون دوي صفارات الإنذار، ناجم عن اعتراض جسم جوي مشبوه، مؤكدة إطلاق صاروخ اعتراضي من سفينة حربية تجاه الهدف.

وبحسب ما تم نقله عن بلدية إيلات: "منظومة القبة البحرية تعترض بنجاح جسما جويا قبالة المدينة ولم يتم إطلاق أي إنذار".

يتبع..