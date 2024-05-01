إطلاق سراح شقيقة هنية ووضعها رهن الإقامة الجبرية

أطلقت إسرائيل اليوم الأربعاء سراح شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التي اعتقلت قبل شهر "للاشتباه في تواصلها مع "حماس" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إطلاق سراح صباح عبد السلام هنية ووضعها رهن الإقامة الجبرية في منزلها في بئر السبع، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها بـ"دعم الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية".

סבאח, אחותו של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה - שוחררה למעצר בית@Itsik_zuarets (צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/b1NaFDBNAF — כאן חדשות (@kann_news) May 1, 2024

يشار إلى أنه في الأول من أبريل الماضي تمت مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في تل السبع، وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على "وثائق ووسائل إعلام وهواتف و مئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى تربطها بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".

المصدر: RT