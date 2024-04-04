إسرائيل تمدد اعتقال شقيقة إسماعيل هنية

استجابت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة بئر السبع لطلب الوحدة المركزية "اليمار" في النقب ومددت اعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية صباح عبد السلام هنية، 12 يوما.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن صباح (57 عاما) من سكان بئر السبع، ارتكبت مخالفات أمنية خطيرة.

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وذكرت قناة "i24News" أنه يتم التحقيق مع شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بشبهات "التحريض على الإرهاب والاتصال مع وكيل أجنبي".

واعتقلت صباح هنية الاثنين الماضي وتم تمديد اعتقالها بعد أن أقرت قاضية محكمة الصلح بأن "الشكوك ضدها ازدادت بقوة".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه أضيفت لها مخالفة الاتصال مع عميل أجنبي، فيما أوضحت القاضية أن "رواية المشتبه بها لا تتماشى مع الأدلة في الملف".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في بيان بعد اعتقالها أنه "خلال مداهمة القوات منطقة الجنوب اعتقلت في مدينة بئر السبع قريبة لمسؤول في حماس، بشبهات الاتصال مع نشطاء حماس والتضامن مع التنظيم والتحريض ودعم الإرهاب في إسرائيل".

وقالت الشرطة إنه خلال عملية المداهمة التي نفذتها عدة وحدات من الشرطة بما فيها الشاباك، إنه تم ضبط وثائق، ووسائل إعلامية، وهواتف، وأدلة إضافية تربطها بتنفيذ مخالفات أمنية خطيرة ضد إسرائيل.

المصدر: "i24News"