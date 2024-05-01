أوكرانيا.. محاكمة 10 أطباء زوروا مصدّقات طبية لأشخاص للتهرب من الخدمة العسكرية

أعلنت النيابة العامة في كييف توجيه اتهامات لـ10 أطباء باعوا مصدّقات طبية للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، ونظموا قناة لتهريبهم إلى الخارج.

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ولتعويض خسائر جيشه البشرية الفادحة وقع فلاديمير زيلينسكي تحت ضغط رعاته في "الناتو" مؤخرا قانون التعبئة الجديد الذي سيدخل التنفيذ في 18 مايو "لحشد قوات جديدة ووقف زحف الجيش الروسي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن حصيلة قتلى القوات الأوكرانية بلغت 500 ألف فرد، وأنها خلال هجومها المضاد الفاشل تكبدت 160 ألف قتيل.

المصدر: نوفوستي