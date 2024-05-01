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كييف: أولى مقاتلات "إف-16" قد تظهر في أوكرانيا بعد عيد الفصح

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كييف: أولى مقاتلات
AFP
مقاتلة "إف-16"، أرشيف
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أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش أن أولى مقاتلات "إف-16" قد تظهر في أوكرانيا بعد عيد الفصح، أي بعد الـ5 من مايو الجاري.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك مواعيد محددة لبدء استخدام المقاتلات الأمريكية في الأراضي الأوكرانية أجاب يفلاش: "نعم، توجد هناك مواعيد، بعد عيد الفصح".

وتابع: "ننتظر، ومهمتنا العمل على استخدام ما نتلقاه وعندما ستصل أول المقاتلات إلى أوكرانيا، سنتحدث بشكل أوضح".

المصدر: نوفوستي

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