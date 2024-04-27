أنباء عن نية بلجيكا تزويد أوكرانيا بـ4 مقاتلات "إف-16"

رجّح موقع "7sur7" أن تزود بلجيكا أوكرانيا بمقاتلتين إلى 4 من طراز "إف-16"، في إطار حشد الدعم العسكري الجديد لقوات كييف بعد خسائرها البشرية والمادية الفادحة في هجومها المضاد الفاشل.

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وأضاف: "لم يرغب رئيس الوزراء (البجيكي ألكسندر دي كرو) ووزيرة الدفاع (البلجيكية ليوديفين ديدونير) في الكشف عن عدد الطائرات التي قد يتم إرسالها إلى أوكرانيا قريبا، فيما من المرجح أن ترسل بلجيكا بين طائرتنين أو أربع".

وأعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية أمس الجمعة أنها تنوي تسليم مقاتلاتها لنظام كييف بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت أن المواعيد النهائية للإمدادات ستتوقف على وصول قطع الغيار والطائرات الجديدة المطلوبة من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قالت إن بلجيكا قد تزود أوكرانيا بـ"عدة" مقاتلات "إف-16" حتى عام 2025.

المصدر: نوفوستي