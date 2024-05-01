رصد مدافع "غيبارد" ألمانية وتحركات عسكرية على الحدود الرومانية الأوكرانية

أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا رصد مدافع "غيبارد" ألمانية وتحركات عسكرية في مدينة كيليا-فيكي على الضفة الغربية لنهر دنيبر بين رومانيا وأوكرانيا.

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وأضاف ليبيديف: "وصلتنا معلومات وصور لمعدات عسكرية ألمانية بينها مدافع "غيبارد" ألمانية في مدينة كيليا-فيكي على الضفة الرومانية لنهر دنيبر الذي يفصل مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا عن رومانيا، ولم يتضح إن كان يتم إعدادها للقتال، أم إرسالها إلى أوكرانيا".

ولفت إلى أن نشطاء مقاطعة أوديسا يتناقلون معلومات تفيد بحشد قوات كبيرة على الجانب الروماني وأن قطارات شحن تعبر جسور زاتوكا وماياكي ليلا دون انقطاع تقريبا باتجاه أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي