ترامب يعلن استعداده لاستخدام الجيش لطرد المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة لاستخدام الحرس الوطني وحتى الجيش لطرد المهاجرين غير الشرعيين.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب ترامب في حديث لمجلة "تايم": "عندما نتحدث عن الجيش أقصد الحرس الوطني. وإذا فكرت بأن الوضع تخرج من تحت السطيرة فلن أتردد في استخدام الجيش".

وأردف أنه في حل هذه المشكلة سيعتمد بالدرجة الأولى على قوات الأمن المحلية، مشيرا إلى أنه سيبدأ تنفيذ برنامجه هذا بطرد المجرمين.

وأكد أنه إذا كان الحرس الوطني غير قادر على تغيير الوضع سيلجأ إلى مساعدات الوحدات الأخرى من القوات المسلحة.

وشدد على أنه لا يعتبر المهاجرين غير الشرعيين مدنيين لا يجوز استخدام الجيش ضدهم، وقال: "بلادنا تتعرض للغزو".

وقال أيضا إن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية في البلاد قد يتطلب بناء معسكرات جديدة لإيوائهم.

المصدر: نوفوستي