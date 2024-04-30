خدمات توصيل الطعام البريطانية تعزز الرقابة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن بعض خدمات توصيل الطعام في بريطانيا تخطط لإجراء فحوصات إضافية في شركاتها على خلفية تشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة أن "شركات Deliveroo وJust Eat وUber Eats لتوصيل الطعام تعهدت بإجراء فحوصات أمنية إضافية بينما تعمل الحكومة على تشديد الإجراءات الهادفة إلى للحد من عدد المهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني".

ويبحث المهاجرون غير الشرعيون في بريطانيا عن أي فرصة لدخول بريطانيا والحصول على حق اللجوء مما يتيح لهم الوصول إلى المزايا المالية والبرامج الاجتماعية.

وفي أغسطس 2022 سجلت بريطانيا عددا قياسيا من الانتهاكات الحدودية الشهرية تجاوز 13500 مهاجر غير شرعي، بينما وصل إجمالي عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا عام 2022 إلى 45 ألف شخص. وعام 2023 وصل إلى البلاد نحو 30 ألف مهاجر.

المصدر: نوفوستي