"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة من الجنود الإسرائيليين يرتدون فساتين قيل إنها "لنساء غزة".

وقال نشطاء على منصة "إكس" إن الصورة تم التقاطها من طرف مجموعة من الجنود في غزة كنوع من السخرية من الأوضاع التي يعيشها الفلسطييون في القطاع، حيث ظهروا وهم يرتدون فساتين قيل إنها لنساء غزة، ويحملون أسلحتهم داخل أحد المنازل المبعثرة.

🔴🔴🔴

قمة السفالة pic.twitter.com/qtLgvZX8n5 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 29, 2024

وفجرت الصورة موجة من الغضب، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ونقص الأدوية والأغذية.

While perpetrating genocide, wiping out entire families, and reportedly killing over 10,000 women, the Israeli army is dressing in the clothing of their female victims and taking photographs. #GazaGenocidepic.twitter.com/txpPsp1ukb — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 29, 2024

هذا ولم يتسنى لنا حتى لحظة كتابة الخبر التأكد من صحة الصورة المتداولة، إن كانت حقيقية أم معدلة عبر "الفوتوشوب".

🚨🇮🇱



A small IDF battalion released a picture of them wearing Palestinian Women’s clothes pic.twitter.com/5S2Gfc2euF — Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) April 29, 2024

المصدر: RT