القوات الأوكرانية تكشف تفاصيل جديدة عن عسكري قتل في ألمانيا

أعلنت قيادة اللواء الأوكراني 81 المحمول جوا أن أحد العسكريين الأوكرانيين اللذين عثر عليهما مقتولين في مدينة مورناو الألمانية مؤخرا، كان يخدم في صفوف اللواء.

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وأضاف اللواء أن الجندي أصيب بجروح خلال معارك بالقرب من قرية بيلوغوروفكا عام 2023 وكان يخضع في ألمانيا للعلاج وإعادة التأهيل.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام الألمانية بالعثور على رجلين قتلا طعنا بالقرب من مركز للتسوق في مدينة مورناو الألمانية، توفي أحدهما في مكان الحادث، فيما توفي الثاني لاحقا في المستشفى.

وتبين أنهما يحملان الجنسية الأوكرانية واحتجزت الشرطة مواطنا روسيا يعيش بالقرب من مكان الحادث، بتهمة القتل.

المصدر: نوفوستي