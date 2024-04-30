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القوات الأوكرانية تلغم جثث الحيوانات في الطرقات

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القوات الأوكرانية تلغم جثث الحيوانات في الطرقات
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كشف خبير متفجرات روسي أن القوات الأوكرانية تعمد إلى قتل الكلاب وغيرها من الحيوانات وإلقاء جثثها في الطرقات بعد تلغيمها لاستهداف القوات الروسية.

وقال الخبير: "يقتلون كلبا مثلا، ويأخذون قذيفة "PTMka" (لغم مضاد للدبابات مزود بجهاز استشعار للهدف عن بعد يستجيب للتغيرات في المجال المغناطيسي حول الذخيرة) ويخفونها به ويكون هذا الحيوان ملقي على الطريق".

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وأشار إلى أن طريقة التلغيم هذه معروفة منذ زمن طويل وهي شائعة جدا.

وأضاف : "في ساحة المواجهة، لا أحد يشعر بالشفقة".

وسبق أن عثر عناصر الحرس الروسي على جثث ملغومة لعسكريين أوكرانيين في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا.

كما يعمد الجيش الأوكراني إلى رمي جثث قتلاه في الغابات القريبة من الجبهة دون دفنها.

المصدر: نوفوستي

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