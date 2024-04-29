أنقرة تدعم الهولندي مارك روته ليصبح الأمين العام المقبل للناتو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيسيلي لوكالة فرانس برس الاثنين أن تركيا تدعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لخلافة الأمين العام لخلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

إقرأ المزيد

وقال أونجو كيسيلي "أعلنّا ذلك اليوم في بروكسل" حيث مقر حلف شمال الأطلسي، بعد ثلاثة أيام من لقاء في إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وروته.

ولم يكشف إردوغان عن المرشح الذي تميل تركيا لدعمه، لكنه أكد أن قرارها سيكون مبنياً على "المنطق"، فيما تمنى مبتسماً النجاح لروته في "رحلته الجديدة".

ويعتبر مارك روته (57 عاماً) المرشح الأوفر حظاً لقيادة الحلف في مواجهة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

وأعربت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا عن دعمها لرئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته.

لكن أعلنت المجر أنها لن تدعم روته الذي أعرب عن أسفه لـ"تراجع احترام المبادئ الديموقراطية" خلال عهد رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان.

ويتمّ اتخاذ القرار بالإجماع بين الدول الأعضاء بشأن هذا المنصب وهو من حصة الأوروبيين. وسيتم إعلان القرار بحلول قمة لحلف شمال الأطلسي مقررة في يوليو في واشنطن.

المصدر: "أ ف ب"