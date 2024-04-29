بلينكن: "الناتو" لم ولن يكون لديه مخططات ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الناتو" لم يفكر أبدا بأي مخططات ضد روسيا ولن يفعل ذلك.

وقال بلينكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "كما ذكرت سابقا، فإن الناتو هو تحالف دفاعي ليس لديه أي مخططات تجاه روسيا، ولم ولن يفعل ذلك أبدا".

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وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.

ويواصل "الناتو" التمدد شرقا حيث انضمت فنلندا والسويد المجاورتان لروسيا إلى الحلف المستمر في المناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية .

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنه لن يتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

المصدر: نوفوستي