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إصابة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

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إصابة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
بيني غانتس
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تعرض الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس اليوم الاثنين لكسر في قدمه إثر حادث وقع بينما كان يستقل الدراجة في أحد المستوطنات.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أصيب الوزير بيني غانتس في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب كيبوتس ياد مردخاي"، مضيفة أن غانتس "خضع لفحص في مستشفى تل هشومير أظهر أنه يعاني من كسر في القدم".

ووفقا لهيئة البث "من المتوقع أن يخرج غانتس من المستشفى إلى منزله خلال ساعات نهار اليوم، بعد إجراء مزيد من الفحوصات".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث انقلاب سيارته وسط إسرائيل، ووصفت حالته آنذاك، بأنها "ما بين طفيفة ومتوسطة".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

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