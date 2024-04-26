نقل الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمستشفى بعد تعرضه لحادث أدى لانقلاب سيارته (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير قرب مكان الهجوم في الرملة، فيما جرى نقله إلى المستشفى.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سيارة الوزير بن غفبر انقلبت لدى مغادرته مكان الهجوم في الرملة، وتم نقله إلى مستشفى شامير (آساف هروفيه) في بئر يعقوب وحالته متوسطة.

وفي بيان له، قال مكتب الوزير: "تعرضت سيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لحادث سير".

وأضاف البيان: "حالة الوزير بن غفير جيدة، ويتوجه لمواصلة تلقي العلاج في مستشفى آساف هروفيه".

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة ابنة بن غفير وحارسه الشخصي في حادث السير أيضا.

يذكر أن عملية الطعن التي توجه لأجلها بن غفير نفذها أحد سكان منطقة الرملة، وأصيبت بها إسرائيلية، فيما تم تحييد المنفذ.

المصدر: RT