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بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير بعد أن حاصره أهالي الرهائن

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بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير بعد أن حاصره أهالي الرهائن
Gettyimages.ru
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أنقذت الشرطة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار من قاعة "بيت شلومو" في القدس، بعد أن حاصره أهالي الرهائن الإسرائيليين والمتظاهرين الذين قاموا بدفع حراسه وشتمه.

اندلعت احتجاجات في القدس وفي تل أبيب، عقب نشر الفيديو للرهينة هيرش غولدبرغ-بولين من قبل "حماس"، الذي ظهر بيد مقطوعة، طلب "ألا ينسى وأن يتم تحريره من الأسر".

وخلال التظاهرات، أطلق المحتجون الألعاب النارية، وقلبوا صناديق القمامة والسياجات التي وضعت على الطرق وأغلقوا في تل أبيب شارع بغين، وفي القدس في شارع غزة وتقاطع أغرون.

وبعد أن تمت محاصرة بن غفير، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 4 متظاهرين واستخدمت المياه الملوثة لتفريق المسيرة.

المصدر: i24 + RT

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