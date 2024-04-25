بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير بعد أن حاصره أهالي الرهائن
أنقذت الشرطة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار من قاعة "بيت شلومو" في القدس، بعد أن حاصره أهالي الرهائن الإسرائيليين والمتظاهرين الذين قاموا بدفع حراسه وشتمه.
اندلعت احتجاجات في القدس وفي تل أبيب، عقب نشر الفيديو للرهينة هيرش غولدبرغ-بولين من قبل "حماس"، الذي ظهر بيد مقطوعة، طلب "ألا ينسى وأن يتم تحريره من الأسر".
🔴🔴🔴— موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 24, 2024
لماذا بن غفير حذر من تداول هذا الفيديو ؟؟
اعملو خير وشاركوا الفيديو يصل الى
أهالي الاسرى pic.twitter.com/SuxjSufHdt
وخلال التظاهرات، أطلق المحتجون الألعاب النارية، وقلبوا صناديق القمامة والسياجات التي وضعت على الطرق وأغلقوا في تل أبيب شارع بغين، وفي القدس في شارع غزة وتقاطع أغرون.
🔴🔴🔴— موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 24, 2024
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شاهد هررروب بن غفير بعد رشقة بالأحذية من قبل المتظاهرين pic.twitter.com/ZQAPLOHXvR
وبعد أن تمت محاصرة بن غفير، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 4 متظاهرين واستخدمت المياه الملوثة لتفريق المسيرة.
The Israeli police rescued National Security Minister Itamar #BenGvir from the families of Israeli #hostages who surrounded him in #Jerusalem because he opposed an exchange deal with #Hamas. The police arrested at least 4 demonstrators and used skunk water to disperse the rally.… pic.twitter.com/XV46ZEsxBb— Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) April 25, 2024
المصدر: i24 + RT