كائن فضائي أم ماذا.. جسم غامض يظهر في سماء 3 محافظات تركية ويثير الذعر! (فيديو)

أصبحت المشاهد التي تم التقاطها في 3 محافظات تركية موضوع نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر فيديو لحظة رصد جسم غامض في سماء ألازيغ وموش وهاتاي، مما أثار الذعر.

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وقال أحد الشهود العيان إنه: "بينما كان يرعى الأغنام في حوالي الساعة 17:00 مساء، لاحظ ظهور جسم في الهواء. وكان هذا الكائن عبارة عن جسم أسود على شكل إنسان".

وأضاف: "بمجرد أن رأيت هذا الشيء، شعرت بالإثارة قليلا. لقد التقطت مقطع فيديو حتى يتمكن الناس من رؤيته. بقي الجسم في الهواء لمدة دقيقة تقريبا، أريد فحص هذا الجسم".

وشوهد جسم مماثل بعد ساعات في منطقة كاراكوجان في إيلازيغ. وأصبحت المشاهد التي تم تسجيلها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وقال شاهد عيان آخر: "عندما نظرت إلى الهواء، رأيت 3 أجسام. كان الأمر كما لو كانوا يرتدون بدلات وملابس كانت معلقة في الهواء".

المصدر: "sabah"