هكذا خدعوهنّ.. إجبار نساء أجنبيات على ممارسة الدعارة في إسطنبول! (صور)

قبضت الشرطة التركية على شبكة دعارة منظمة أجبرت نساء أجنبيات على ممارسة الجنس بمقابل مادي، بعد استقدامهن إلى إسطنبول ووعدهن بالعمل مربيات أطفال أو مقدمات رعاية.

واعتقلت فرق مكتب الأخلاق التابعة لمديرية فرع النظام العام بشرطة إسطنبول 7 أشخاص، بينهم 3 أجنبيات و4 مشتبهه بهم، زُعم أنهم خدعوا النساء من خلال نشر إعلانات يطلبون فيها جليسات أطفال أو مقدمات رعاية، ليجبروهن لاحقا من خلال إثقال كاهلهن بالديون على العمل في مجال الدعارة.

وتم تحويل المتهمين إلى المحكمة، وتسليم النساء الأجنبيات إلى إدارة الهجرة لترحيلهن بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهن.

المصدر: "ahaber"