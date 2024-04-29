قبل تصويت حجب الثقة.. رئيس وزراء اسكتلندا يبحث استقالته

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن حمزة يوسف يفكر في الاستقالة من منصب الوزير الأول في اسكتلندا.

وقال مصدر إن زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المحاصر يمكن أن "يستقيل" في وقت لاحق قبل التصويت الرئيسي على حجب الثقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويواجه يوسف تصويتين لحجب الثقة في الأيام المقبلة بعد انهيار اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي.

وأقال الرجل البالغ من العمر 39 عاما، والذي يدير الآن إدارة أقلية في إدنبرة، حزب الخضر يوم الخميس وانضموا إلى المعارضة في تأكيد أنهم سيصوتون للإطاحة به.

وكان من المقرر إجراء محادثات مع حزب "ألبا" الذي يقوده منافسه اللدود أليكس سالموند، على أن يدلي آش ريجان، عضو حركة مجتمع السلم، بالصوت الحاسم ويحدد مستقبل يوسف.

وعلمت" سكاي نيوز" أن يوسف قد يستقيل اليوم الاثنين قبل التصويت. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

وقال مصدر للشبكة سكاي نيوز إن الوزير الأول قال إن سالموند الذي يحرك الخيوط خلف الكواليس "سيعقد صفقة مع الشيطان".

وفي مارس 2023، أدى حمزة يوسف اليمين الدستورية رئيسا لحكومة اسكتلندا، ليصبح أول زعيم مسلم للحزب القومي يقود بلدا أوروبيا.

كما شغل منصب عضو في البرلمان الاسكتلندي عن غلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي غلاسكو بين عامي 2011 و2016.

المصدر: sky news