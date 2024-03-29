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أول مرة في تاريخ الـ"بوت هاوس".. رفع الأذان في بيت الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف (فيديو)

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أول مرة في تاريخ الـ
رفع الأذان في بيت الوزير الأول في إسكتلندا حمزة يوسف
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نشر الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف فيديو لرفع الأذان في "بوت هاوس"، مرجحا أن تكون هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

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ويظهر الفيديو الشيخ رباني وهو يرفع الأذان في مقر إقامة الوزير الأول الرسمية، وعلق حمزة قائلا: "يفطر المسلمون عند غروب الشمس مع دعوة للصلاة". وأشار إلى أن هذه اللقطة ربما تكون المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في "بوت هاوس" مع أصدقاء من مختلف الطوائف الدينية.

يذكر أن حمزة يوسف، الذي شغل منصب عضو في البرلمان الاسكتلندي عن غلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي غلاسكو بين عامي 2011 و2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض في الحكومة الاسكتلندية.

وتعود أصول  يوسف إلى غلاسكو، حيث ولد لأب باكستاني وأم كينية، كما فاز يوسف بنسبة 52% من الأصوات النهائية التي تم الإدلاء بها وهو يعمل على منصة مخصصة لتحقيق الاستقلال الاسكتلندي، ومكافحة أزمة تكلفة المعيشة، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

المصدر: RT

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