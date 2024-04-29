الهند تعمل على زيادة صادراتها من الأسلحة بعد أن بلغت 2.5 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة

أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن صادرات الهند الدفاعية تجاوزت 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، متوقعا مواصلة زيادتها.

إقرأ المزيد

وقال سينغ في خطاب ألقاه في مظاهرة جماهيرية حاشدة لدعم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في مدينة أحمد آباد: "عام 2014 بلغت قيمة صادراتنا الدفاعية 6 مليار روبية (72 مليون دولار)، والآن تجاوز هذا المؤشر 210 مليار روبية (2.5) مليار دولار، ويمكنني القول إنه سيزداد".

وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي متمسك بضمان إنتاج كل المنتجات الدفاعية الهندية في الهند ومن قبل العمال المحليين.

وأضاف: "حتى اليوم تجاوز قيمة حجم الإنتاج الدفاعي عندنا ترليون روبية (12 مليار دولار)".

ووفقا لإحصائيات التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحث قضايا السلام فاحتلت الهند عام 2023 المرتبة الرابعة في العالم من حيث نفقاتها العسكرية، حيث بلغت نفقاتها على الأسلحة 83.6 مليار دولار.

وازداد الإنفاق العسكري الهندي بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2022 وبنسبة 44% مقارنة مع عام 2014.

المصدر: نوفوستي