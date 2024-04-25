دراسة تحدد سلعة التصدير الرئيسية من الهند إلى روسيا

صدرت الهند هواتف ذكية بقيمة قياسية إلى روسيا بلغت 36 مليون دولار في فبراير الماضي، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأصبحت بذلك الهواتف الذكية سلعت التصدرير الرئيسية من الدولة الآسيوية إلى روسيا، بحسب تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وقفزت شحنات الهواتف الذكية من الهند إلى روسيا في شهر فبراير الماضي بـ12 مرة على أساس سنوي و1.6 مرة على أساس شهري لتصل إلى مستوى قياسي عند 36 مليون دولار.

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وتم تحطيم الرقم القياسي المسجل لهذه الشحنات في ديسمبر من العام الماضي، حينها بلغت 33 مليون دولار.

وارتفع حجم التجارة بين روسيا والهند في الفترة من يناير إلى فبراير من هذا العام بنسبة 5.6% ليصل إلى 11.2 مليار دولار.

وتشهد العلاقات التجارية بين روسيا والهند نموا متسارعا في ظل تحول موسكو نحو الأسواق الآسيوية، بعد الموقف العدائي للغرب.

المصدر: نوفوستي