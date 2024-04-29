انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارا هز مقاطعة كييف، كما هز انفجار آخر مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تلغرام"، أن السكان أبلغوا عن وقوع انفجارين في كل من كييف وسومي.

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في تلك المناطق.

هذا ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية للقوات الأوكرانية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي