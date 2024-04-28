بوريل: الأوروبيون لن يذهبوا للموت من أجل دونباس لكن عليهم دعم كييف

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الأوروبيين لن يموتوا من أجل دونباس، لكن يجب مواصلة دعم كييف.

وأضاف بوريل في كلمة خلال جلسة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، اليوم الأحد، أنه يتعين على أوروبا أن تستمر في دعم أوكرانيا بالأسلحة.

وقال إن "الأوروبيين لن يموتوا من أجل دونباس، لكن يمكننا تجنب موت الأوكرانيين من أجل دونباس لفترة طويلة"، مشددا على ضرورة "أن نواصل دعم أوكرانيا ما دامت تقاوم".

وأشار بوريل إلى أنه يعلم أن "الناس يتساءلون إلى متى سيتعين علينا إنفاق الأموال" على أوكرانيا، قائلا: "لكننا وعدنا بدعم أوكرانيا"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مساعدة كييف طالما كان ذلك ضروريا.

المصدر: تاس