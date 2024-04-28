القسام تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين ألغام وسط غزة وإعلام عبري يؤكد نقل قتلى وجرحى من مكان الهجوم

أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الأحد، استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

ومن جانبه، قال موقع "روتر.نت" الإسرائيلي إن 3 جنود لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تداولت قنوات إعلام إسرائيلية أنباء عن وقوع حدث أمني صعب ونقل جنود قتلى وجرحى من محيط ثكنة نتساريم وسط قطاع غزة شمال المغراقة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى هوبط مروحية تابعة للجيش في مستشفى برزيلاي وأخرى في سوروكا "محملتان" بجنود قتلى وجرحى من ثكنة نتساريم.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

المصدر: RT