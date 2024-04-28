وفد سياحي سعودي وبحريني يصل في أول رحلة سياحية إلى مدينة سوتشي

وصل أول وفد سياحي من الخليج العربي إلى سوتشي يوم الأربعاء، ضمنهم سبعة مدونين وصحفيين من الصحف الكبرى في المملكة العربية السعودية والبحرين.

ويتم تنفيذ الجولة التعريفية بدعم من مركز تطوير السياحة الدولية في إطار برنامج تعزيز إمكانات السياحة في روسيا، وتتضمن المبادرة العمل مع الشخصيات المؤثرة من الدول الصديقة لإظهار الإمكانات الترفيهية في روسيا الاتحادية.

وأبدى الضيوف سعادتهم العارمة بالمعالم الطبيعية في مدينة سوتشي الروسية والبنية التحتية المتطورة والنظافة والسلامة. وذكروا أنهم على استعداد للترويج لروسيا كوجهة سياحية جديدة في وطنهم. ومن المخطط أن يتم إجراء مثل هذه الزيارات التعريفية لممثلين من بلدان أخرى على مدار العام.

وقالت سفيتلانا كالينينا النائبة الأولى لرئيس مدينة سوتشي للاقتصاد والمالية، خلال الجولة التعريفية، إن من المتوقع تدفق السياح من السعودية والبحرين إلى سوتشي بسبب ظهور رحلات جوية مباشرة بين المنامة البحرينية والمدينة الروسية.

وأضافت: "يتوقع أصحاب الفنادق في سوتشي تدفق السياح من المملكة العربية السعودية والبحرين. ويرجع ذلك إلى ظهور رحلات جوية مباشرة بين المنامة في البحرين والمنتجع الروسي. وستنطلق أول رحلة طيران الخليج من سوتشي إلى المنامة والعودة في 3 يونيو، 2024".

كما أشارت إلى أنه "سيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع يوم الاثنين على متن طائرات إيرباص A321 بسعة 166 راكبا، ويمكن لعدد كبير من السياح من المملكة العربية السعودية السفر على رحلات جوية من البحرين - ما يصل إلى 80%".

وردا على سؤال حول مدى جاهزية سوتشي لاستقبال السياح العرب، أشارت كالينينا إلى أن المدينة المنتجع توفر حاليا أكثر من ألفي فندق من مختلف المستويات، والتي يمكن أن تستوعب في وقت واحد 220 ألف شخص.

وأضافت "الشواطئ ذات المناظر الطبيعية والسدود والممرات الجبلية والغابات الخضراء ومجموعة متنوعة من العروض الطبيعية ومراكز التسوق المتميزة مع المحلات التجارية ذات العلامات التجارية تنتظر زوارها في أكثر من ألفي مطعم ومقهى تقدم أطباقا من المأكولات الشعبية في العالم"، كما أكدت أن "الأولوية الآن تبقى لتحسين جودة الخدمة في سوتشي".

وفي وقت سابق، ذكرت مديرة مركز تطوير السياحة الدولية في مركز البحوث الاستراتيجية يوليا مقصودوفا أن عدد السياح من دول الخليج العربي في روسيا قد زاد بأكثر من الضعف. ومن المتوقع حدوث زيادة أكبر في التدفق السياحي في عام 2024، ووفقا لمقصودوفا، فإن سوتشي كمدينة منتجع تلبي تماما متطلبات السياح من دول الخليج.

المصدر: RT