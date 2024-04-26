افتتاح موسم الملاحة الصيفية في نهر موسكو

استقبلت المحطة النهرية الجنوبية في نهر موسكو يوم الأربعاء 24 أبريل، موسم الملاحة الصيفية الجديد، حيث تعتبر الجولات النهرية من أبرز وسائل الترفيه التي يُقبِل عليها سكان موسكو.

وتواصل هذه الجولات كسب شعبية متزايدة عاما بعد عام، ويعود الفضل في هذا جزئيا إلى الجهود المبذولة لإحياء المحطتين النهريتين الشمالية والجنوبية في نهر موسكو.

وخلال الموسم الجديد، ستقوم الشركات السياحية بتدشين مسارات جديدة انطلاقا من المحطتين النهريتين الشمالية والجنوبية، متجهة إلى ما يقرب من 50 مدينة وبلدة رئيسية في روسيا. ومن المتوقع أن تستقبل وترسل المحطات أكثر من 2300 رحلة نهرية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة الربع لعدد الرحلات مقارنة بالعام السابق.

ومن الإضافات البارزة لهذا الموسم مسار جديد يبدأ من المحطة النهرية الشمالية ويمر بنيجني نوفغورود، وفيليكي نوفغورود وسان بطرسبورغ وجزيرة بلعام قبل العودة إلى العاصمة موسكو. كما سيتم إجراء رحلة نهرية طويلة تستغرق 30 يوما عبورا بأنهار الفولغا والدون والكاما، وتشمل زيارات لـ 27 مدينة.

وقال رئيس قسم النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في العاصمة الروسية ماكسيم ليكسوتوف: "في السنوات الأخيرة نجحنا بإشراف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في إعادة إحياء النقل النهري في العاصمة. بفضل تطوير المحطتين النهريتين الشمالية والجنوبية، فاستعادت موسكو مكانتها كمرفأ لخمسة بحار.

وأضاف: "الآن، أصبحت المدينة أكثر جاذبية للسياح، وقد شهدت جودة الرحلات البحرية تحسنا ملحوظا. علاوة على ذلك، أعددنا برنامجا ترفيهيا غنيا لزائري المحطات النهرية".

ويطلق على موسكو لقب "مرفأ البحار الخمسة" بسبب ارتباط القنوات المائية فيها ببحر البلطيق والبحر الأبيض وبحر قزوين والبحر الأسود وبحر بارنتس، ومن أهمها قناة موسكو التي تربطها ببحر قزوين والبحر الأسود.

المصدر: RT