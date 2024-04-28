القائد الأعلى للجيش الأوكراني يؤكد تدهور وضع قواته بساحات القتال وتحقيق الجيش الروسي نجاحات تكتيكية

أفاد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي اليوم الأحد بأن الوضع على الجبهة تدهور بشكل كبير، تزامنا مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في عدة جبهات.

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وكتب سيرسكي في منشور عبر منصة "فيسبوك"، "أن روسيا تشن هجمات دقيقة على طول خطوط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".

وأضاف: "في محاولتها لأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركزت القوات الروسية جهودها في مناطق عدة، ما خلق تفوقا كبيرا من حيث القوات والقدرات".

وأكد سيرسكي وقوع معارك عنيفة على طول خطوط التماس خلال الأسبوع الماضي، قائل: "إن الأوضاع في ساحات القتال ديناميكية ومتقلبة على مدار اليوم الواحد".

وزعم سيرسكي بأنّ القوات الأوكرانية تتمكن من "تحسين موقعها التكتيكي" في بعض المناطق.

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وأشار إلى أن محور كوبيانسك من بين المناطق التي تشهد المعارك الأكثر حدة وحقق فيها الروس نجاحات وصفها بأنها "جزئية"، مضيفا أن القوات الروسية تشن هجمات شرسة في محور كراماتورسك لفرض سيطرتها على بلدة تشاسيف يار.

وشدد سيرسكي على أن الوضع الأكثر تعقيدا هو على جبهات القتال في منطقة بوكروفسك وكوراخوف حيث يستمر القتال العنيف.

واعترف بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدات بيرديتشي وسيميونيفكا ونوفوميخايلوفكا.

وخلص إلى أن القوات الأوكرانية "تعيد نشر الألوية التي استعادت قدرتها القتالية لتحل مكان الوحدات التي تكبدت خسائر في ساحات القتال، بهدف إعادة تعزيز دفاعاتها في هذه القطاعات.

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هذا وتواجه القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الجنود والعتاد في ساحات القتال مقابل تقدم وتفوق روسيين كبيرين.

وفي بداية الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الروسية إن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في ليلة 4 أبريل على المواقع الأوكرانية وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

المصدر: أ ف ب + RT