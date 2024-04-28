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خبير ألماني: بوتين كان على حق

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خبير ألماني: بوتين كان على حق
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قال الخبير بجامعة الجيش الألماني في ميونيخ كارلو ماسالا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على حق عندما تحدث عن الإرهاق الكبير الذي ستشعر به دول الغرب من تكاليف مساعداتها لكييف.

وأضاف الخبير في مقابلة مع صحيفة "كلاين تسايتونغ" النمساوية: "بوتين يرى أنه لا الولايات المتحدة ولا أوروبا بمقدروهما تقديم الدعم الكافي وطويل الأمد لأوكرانيا".

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وشدد ماسالا على أن التلكؤ في تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا يتزايد تدريجيا، كما باتت تتعالى أصوات الذين يعتقدون أنه تم اتخاذ إجراءات كافية تجاه كييف.

وتتزايد التقارير الغربية التي باتت مؤخرا تفيد بأن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في التباطؤ.

ووفقا لشبكة NBC يبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: نوفوستي

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