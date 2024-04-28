"المنتدى الاقتصادي العالمي" ينطلق في الرياض بحضور عدد من زعماء الدول وممثلي شركات الطاقة (صور)

يتوافد عدد من زعماء العالم ومسوؤلون كبار وممثلو شركات كبرى في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية على الرياض، للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي العالمي".

وبين الزعماء الذي وصلوا إلى العاصمة السعودية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

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كما وصل رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، ورئيس رواندا بول كاغامي ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

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وذكرت وكالة أنباء "واس" أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، وتبني نموذج جديد للتعاون الدولي، يهدف للسير قدما نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك.

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وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق المنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم: "نسعى إلى التوازن في الأمن والاقتصاد بالمنطقة، والمهددات البيئية ستتم مناقشتها في منتدى الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "المشهد الاقتصادي العالمي متقلب ويشهد العديد من التحديات، كما بات التغير المناخي يشكل تحديا كبيرا لمستقبل البشرية جمعاء".

المصدر: RT + واس