أول ظهور لبن غفير بعد خروجه من المستشفى (فيديو)

غادر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد علاجه إثر تعرض سيارته لحادث مرور يوم الجمعة.

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وظهر بن غفير في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في تطبيق "إكس" قائلا: "أنهي يومين من العلاج في مستشفى هداسا، وأريد أن أقول شكرا جزيلا لخالق العالم على المعجزة العظيمة التي حصلنا عليها، شكرا للأستاذ آفي ريفكيند وفريق العناية المركزة الجراحي بأكمله على الرعاية المتفانية، وكذلك إلى مستشفى أساف هروفيه".

وأضاف: "شكرا لعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين صلوا من أجل شفائي، ولمئات الآلاف الذين توقعوا وآملوا. طلب مني الأطباء الراحة، ولكنني سأعود إلى نشاطي يوم الثلاثاء وسأحاول الموازنة بين متطلبات الأطباء واحتياجات شعب إسرائيل".

وتعرض الوزير الإسرائيلي المتطرف لحادث سير قرب مكان عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في منطقة الرملة، وأصيبت بها إسرائيلية.

وأظهرت مشاهد متداولة سيارة الوزير وهي تنقلب إثر اصطدام سيارة أخرى بها.

אני מסיים יומיים של אשפוז בביה"ח הדסה, רוצה להגיד תודה ענקית לבורא עולם על הנס הגדול שהיה לנו, תודה לפרופסור אבי ריבקינד ולכל צוות טיפול נמרץ כירורגית על הטיפול המסור, וכן לביה"ח אסף הרופא.



תודה לעשרות אלפי אזרחי ישראל שהתפללו לרפואתי, ולמאות אלפים שציפו וקיוו. הרופאים ביקשו… pic.twitter.com/0Uekg2eKto — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 28, 2024

المصدر: RT