الرئيس يعد والحكومة تتهرب.. البرتغال ترفض دفع تعويضات العبودية

قالت وكالة "رويترز" إن الحكومة البرتغالية رفضت الشروع في أي إجراءات لدفع تعويضات عن العبودية خلال العهد الاستعماري.

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وجاء في بيان صدر عن الحكومة البرتغالية أنها ترغب في "تعميق العلاقات المتبادلة واحترام الحقيقية التاريخية"، لكنه لا توجد لديها خطة عمل للتعويضات.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سووزا أن سلطات بلاده تتحمل المسؤولية عن "أخطاء الماضي" وعليها أن تدفع ثمن الجرائم التي تم ارتكابها في المستعمرات.

وكانت البرتغال تمتلك مستعمرات لأكثر من 500 عام حتى عام 1999، وكانت من بينها أنغولا وموزمبيق والبرازيل والرأس الأخضر وتيمور الشرقية. ووفقا لمعلومات وكالة "رويترز" قامت السفن البرتغالية بين القرنين الـ15 والـ19 بنقل 6 ملايين إفريقي قسرا عبر المحيط الأطلسي لاستغلالهم وبيعهم.

المصدر: نوفوستي