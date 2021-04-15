الولايات المتحدة تشكل لجنة لدراسة مسألة تعويض المتضررين من العبودية

وافقت لجنة قضائية تابعة لمجلس النواب الأمريكي على تشكيل لجنة لدرس مشروع قانون مخصص لدفع تعويضات للمتضررين من العبودية، وهذه هي أول مرة تتخذ فيها اللجنة إجراءات بشأن هذا القانون.

وبموجب قرار اللجنة سيتم تشكيل لجنة لـ"فحص العبودية والتمييز في الولايات المتحدة" من عام 1619 حتى الوقت الحاضر، وتقترح بعد ذلك طرقا لتثقيف الأمريكيين والعلاجات المناسبة، بما في ذلك كيفية تقديم الحكومة اعتذارا رسميا وتحديد التعويض الذي يجب منحه لأحفاد المتضررين من العبودية.

يذكر أنه تم تقديم مشروع القانون، الذي يشار إليه عموما باسم HR 40، لأول مرة من قبل النائب جون كونيرز، ديمقراطي من ولاية ميشيغان، في عام 1989، ويشير بموجبه إلى "جهد الحكومة الفاشل لتوفير 40 فدانا (16 هكتارا) من الأرض للعبيد المحررين حديثا، عندما اقتربت الحرب الأهلية من نهايتها".

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي، جيرولد نادلر، إن "هذا التشريع طال انتظاره"، مشيرا إلى أنه "يهدف إلى إطلاق حوار وطني حول كيفية مواجهة سوء المعاملة الوحشي للأمريكيين من أصل إفريقي أثناء العبودية والفصل العنصري والعنصرية الهيكلية المستمرة التي لا تزال مستوطنة في مجتمعنا اليوم".

المصدر: cbsnews