بوغدانوف يبحث مع مبعوثي "بريكس" الوضع في غزة وقضايا المنطقة

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع مبعوثي دول الشرق الأوسط الأعضاء في مجموعة "بريكس" الوضع في غزة، والملف الليبي، وقضايا المنطقة.

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وحسب بيان السفارة الروسية في ليبيا: "خلال مناقشة القضايا الإقليمية الملحة جرى التركيز على الوضع الكارثي في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن".

كما جرى تبادل الآراء حول سبل دعم الجهود الآيلة إلى تطبيع الأوضاع والتسوية الشاملة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن.

والاجتماع شارك فيه لأول مرة ممثلو مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا، الدول التي انضمت مؤخرا إلى "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

المصدر: RT