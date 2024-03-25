بوغدانوف: لا نية لروسيا في التوسع عسكريا بليبيا

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن التقارير عن نية روسيا توسيع وجودها العسكري في ليبيا لا تتوافق مع الواقع.

وأوضح بوغدانوف في حوار مع جريدة "اليوم السابع" المصرية نشر الأحد، أن "اتفاقيات التعاون العسكري تتطلب قرارات من الحكومة الشرعية، وتصديق برلمان البلاد"، مشيرا إلى "صعوبة تنفيذ ذلك في ليبيا في الوقت الحالي".

بوغدانف: يجب مشاركة جميع القوى في الانخابات بما فيها ممثلو النظام السابق

وشدد بوغدانوف على دعم موسكو فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في ليبيا "بمشاركة مجموعة واسعة من القوى السياسية، بما في ذلك ممثلو النظام السابق"، معتبرا أن "خلاف ذلك سيحصل "الغرباء" على عذر لتحدي نتائجها".

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وأضاف أن "إجراء تصويت مشروع سيكون بمنزلة مخرج من هذا الوضع الذي لا يطاق بالنسبة للشعب الليبي الذي يعيش فيه منذ أكثر من 13 عاما نتيجة لعدوان الناتو غير القانونى".

وقال: "الانتخابات ستساعد في تشكيل سلطات موحدة، مع تمثيل عادل للمناطق التاريخية الثلاث: برقة وطرابلس وفزان"، لافتا في هذا الصدد إلى "أهمية النهوض بالعمل على المسار الدستوري، لتنسيق الإطار التشريعي للعملية الانتخابية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة".

بوغدانوف: الانتخابات عملية معقدة ولا ينبغي وضع أطر زمنية مصطنعة لها

وأعرب بوغدانوف عن أسف موسكو لتوقف عملية بوزنيقة بسبب الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، وقال "الآن لا أحد يتأكد من أن الانتخابات ستجرى في المستقبل المنظور".

وأضاف أن "الانتخابات عملية معقدة إلى حد ما، ويجب التعامل معها بدقة، ومراجعة المواقف مع جميع القوى السياسية الليبية، وعدم إنشاء أطر زمنية مصطنعة لتنفيذها".

وردا على سؤال بشأن اقتراح نظام ملكي لليبيين، قال بوغدانوف: "لم تثر قضية إحياء النظام الملكي في ليبيا منذ الإطاحة به في سبتمبر 1969 حتى على مستوى المحادثات، والمناقشات بين الشخصيات العامة والسياسية المهمة"، معتبرا أن "مثل هذه القرارات يجرى اتخاذها على أساس استفتاء وطني، وفي غضون ذلك من الصعب إجراء انتخابات وطنية".

المصدر: "اليوم السابع"