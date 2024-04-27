قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على أسباب رفض كييف مواصلة مفاوضات السلام في إسطنبول ربيع 2022، إن هذه الخطوة جاءت بضغوط مباشرة من لندن.

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قدمت بعد إسطنبول مطالب جديدة لكييف: "يدرك الجميع جيدا أن الوثيقة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، وتصريحات المشاركين في هذه المفاوضات من الجانب الأوكراني كشفت السبب الحقيقي لهذه الخطوة وهو الضغط المباشر من لندن".

وفي نهاية نوفمبر الماضي قال ديفيد أراخاميا رئيس كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، إن العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت ستتوقف بعد مفاوضات إسطنبول ربيع 2022، لكن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون حضر إلى كييف ودعا السلطات الأوكرانية لعدم التوقيع على أي شيء مع روسيا ومواصلة القتال، متعهدا بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لكييف.

المصدر: نوفوستي