قالت صحيفة "دي ويلت" الألمانية إن سبب فشل مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول عام 2022 كان رفض كييف منح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية الثانية في أوكرانيا.

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وأضافت أن روسيا طالبت أيضا برفع نظام كييف العقوبات والقيود على حركة المواطنين الروس وسحب الدعاوى التي رفعها أمام المحاكم الدولية ضد روسيا.

وتواصل روسيا دعوة كييف للتسوية السلمية بما يضمن تحقيق كافة مطالبها، فيما تؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، وأنها لن توقف القتال خلال أي مفاوضات توافق عليها كييف.

المصدر: تاس