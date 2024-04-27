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الولايات المتحدة تطور طائرة "يوم القيامة" الجديدة

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الولايات المتحدة تطور طائرة
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الطائرة الأمريكية E-4B
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منحت القوات الجوية الأمريكية شركة Sierra Nivada Corporation 13 مليار دولار لتطوير طائرة "يوم القيامة" الجديدة لتحل محل الطائرة E-4B.

جاء ذلك وفقا لتقارير موقع Breaking Defense، حيث تعمل تلك الطائرات كمركز قيادة وسيطرة نووية متنقلة. وسوف يكون العقد الجديد ساري المفعول حتى يوليو 2036، وسيعزز هذا البرنامج دفاع الطائرات التجارية ضد الهجمات الإلكترونية النووية، وسيحل محل أسطول القوات الجوية القديم المكون من 4 طائرات من طراز E-4B.

وتستخدم مثل هذه الطائرات كنقطة قيادة وسيطرة في الحرب النووية.

المصدر: نوفوستي

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