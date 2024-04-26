تركيا.. الحكم بالمؤبد سبع مرات على منفذة تفجير إسطنبول عام 2022

حكم في تركيا بالسجن المؤبد المشدّد 7 مرات، والسجن 1794 سنة على السورية أحلام البشير منفذة تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول عام 2022.

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وتركت أحلام البشير الحقيبة التي تحتوي على قنبلة يدوية الصنع في الشارع الشهير عام 2022، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 أتراك وإصابة 99 آخرين.

وقالت الشرطة التركية إن البشير أقرت بوضع القنبلة التي انفجرت، مضيفة أنها تصرفت "بأمر من حزب العمال الكردستاني"، فيما نفى الحزب أي دور له في الاعتداء. كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

ويُحاكم بهذه القضية 18 شخصا، وأصدرت السلطات التركية بتاريخ 22 يناير من العام الجاري قرارا بإخلال سبيل 3 من المتهمين، وبمنع سفرهم إلى خارج البلاد.

وتم استهداف شارع الاستقلال وسط إسطنبول بسلسلة من الهجمات الإرهابية عامي 2015 و2016. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

المصدر: RT