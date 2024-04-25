الجيش الإسرائيلي: حدث صعب في الشمال.. وحزب الله يعلن إيقاع قافلة إسرائيلية في كمين مركب

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ليل يوم الخميس، إيقاع قافلة إسرائيلية مؤللة في كمين مركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الأخرى قرب ‏موقع رويسات العلم.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، أعدت المقاومة ‏الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وأضاف البيان: "عند وصولها إلى نقطة المكمن عند ‏الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى وقوع "حدث أمني صعب على الحدود اللبنانية".

كما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر نشر كامل على الحدث الخطير على الحدود اللبنانية بعد تعرض قوة لكمين قاتل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الليل، تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات أثناء عبورهما من لبنان إلى منطقة هار دوف في شمال إسرائيل. وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ودباباته مصادر النيران. وبالإضافة إلى ذلك، حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي موقع إطلاق النار بنيران الدبابات في منطقة شبعا في جنوب لبنان وقصفوه".

وأضاف: "قبل فترة قصيرة، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان، وكذلك البنية التحتية الإرهابية لحزب الله والبنية العسكرية في منطقة مركبا في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي منطقة جبل بلاط جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية الحارقة، كما شن غارة على منزل في بلدة علما الشعب التي تعرضت للقصف أكثر من مرة يوم الخميس، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة لنقل المحروقات في منطقة دورس - البقاع شرق لبنان.

ويأتي تجدد تبادل القصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.

وقال "حزب الله" يوم الخميس إن مقاتليه استهدفوا "انتشارا لجنود العدو" ومقر "عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية"، بالإضافة إلى "ثكنة ‏زبدين".

المصدر: RT