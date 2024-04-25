اليونان: لن نسلم "باتريوت" و"إس 300" لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده لن تسلم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس 300" لأوكرانيا.

وأوضح ميتسوتاكيس في حديث للتلفزيون اليوناني، يوم الخميس، أن "اليونان كانت تدعم أوكرانيا بمختلف الطرق، لا سيما بتوريدات دفاعية. لكننا كنا نتحدث منذ البداية عن أننا لا نستطيع تقديم أنظمة الأسلحة التي لها أهمية حاسمة بالنسبة لقدراتنا الردعية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لدينا فائض من المواد العسكرية التي يمكننا أن ندعم أوكرانيا بها. ونحن قمنا بذلك، وأعتقد أنه خيار صائب. ونحن سنواصل ذلك تبعا لإمكانياتنا في ما يخص إيجاد تلك المواد".

وتابع: "لكن أنظمة الدفاع الجوي التي تحدثتم عنها تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لحماية أجواء اليونان ولن يتم تسليمها لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، كانت بعض وسائل الإعلام اليونانية تتحدث عن إمكانية إرسال اليونان أنظمة "باتريوت" الأمريكية الموجودة لديها إلى أوكرانيا بشرط تقديم واشنطن تعويضات مالية لأثينا وضمانات أمنية من قبل تركيا.

المصدر: تاس