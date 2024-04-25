 
مباشر

اليونان: لن نسلم "باتريوت" و"إس 300" لأوكرانيا

أخبار العالم

اليونان: لن نسلم
Legion-Media Scanpix
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfg0

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده لن تسلم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس 300" لأوكرانيا.

وأوضح ميتسوتاكيس في حديث للتلفزيون اليوناني، يوم الخميس، أن "اليونان كانت تدعم أوكرانيا بمختلف الطرق، لا سيما بتوريدات دفاعية. لكننا كنا نتحدث منذ البداية عن أننا لا نستطيع تقديم أنظمة الأسلحة التي لها أهمية حاسمة بالنسبة لقدراتنا الردعية".

إقرأ المزيد
"بلومبيرغ": ألمانيا تعتزم شراء 4 منظومات باتريوت إضافية مقابل 1.3 مليار دولار

وأضاف: "لدينا فائض من المواد العسكرية التي يمكننا أن ندعم أوكرانيا بها. ونحن قمنا بذلك، وأعتقد أنه خيار صائب. ونحن سنواصل ذلك تبعا لإمكانياتنا في ما يخص إيجاد تلك المواد".

وتابع: "لكن أنظمة الدفاع الجوي التي تحدثتم عنها تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لحماية أجواء اليونان ولن يتم تسليمها لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، كانت بعض وسائل الإعلام اليونانية تتحدث عن إمكانية إرسال اليونان أنظمة "باتريوت" الأمريكية الموجودة لديها إلى أوكرانيا بشرط تقديم واشنطن تعويضات مالية لأثينا وضمانات أمنية من قبل تركيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا