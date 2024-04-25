ماكرون ينتقد قانونا بريطانيا يقضي بترحيل مهاجرين إلى رواندا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن خطة بريطانيا لإرسال مهاجرين إلى رواندا وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية هي "غير فعالة".

وقال ماكرون في خطاب حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في جامعة السوربون بباريس: "لا أؤمن بهذا الأسلوب.. الذي يتضمن تعيين دول أخرى في القارة الإفريقية أو أي مكان آخر، لنرسل إليها أشخاصا بعد وصولهم إلى أراضينا بشكل غير قانوني، وهم لم يأتوا من هذه الدول بالأصل".

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وأضاف: "إننا نستحدث جغرافيا سياسية من الخبث تخون قيمنا وتوجد تبعات جديدة، وستثبت عدم فعاليتها بالمطلق".

ودعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا بعد إقراره في البرلمان، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".

وكان قد أقر البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى رواندا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أول رحلة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تقلع قبل يوليو، معترفا بوجود تأخير كبير في سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

المصدر: أ ف ب