سفن من الفلبين والولايات المتحدة وفرنسا تدخل بحر الصين الجنوبي للمشاركة في مناورات "باليكاتان"

ذكرت شبكة " ABS-CBN News" أن سفنا من القوات البحرية الفلبينية والأمريكية والفرنسية دخلت بحر الصين الجنوبي للمشاركة في مناورات "باليكاتان 2024".

وقال المتحدث باسم القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية أرييل كولوما، "إن السفن خلال المناورة ستدرب على المدفعية والبحث والإنقاذ البحري والتصوير الجوي".

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وأضاف مشيرا إلى أن زيادة قابلية التشغيل بين المشاركين في "باليكاتان 2024" ستعزز قدرات القوات المسلحة الفلبينية: "وهذا من شأنه أن يساعدنا حقا على تحسين قدرتنا الدفاعية ومواجهة التحديات الأمنية القائمة مع الدول الشريكة والحلفاء، لقد حان الوقت بالفعل لإجراء تدريبات تأخذ في الاعتبار الحالات الطارئة، حتى في حالات الكوارث الطبيعية في البحر".

وقد بدأت الولايات المتحدة والفلبين يوم الاثنين التدريبات العسكرية السنوية "باليكاتان 2024" وسط تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أن "الفلبين والولايات المتحدة ستجريان لأول مرة منذ بداية إجراء المناورات السنوية عام 1991 مناورات بحرية مشتركة على مسافة تزيد عن 12 ميلا بحريا (22 كم) من المياه الإقليمية الفلبينية، وعلى وجه الخصوص في أجزاء من البحر تطالب بها الصين.

وأضافت الصحيفة أن مناورات "باليتاكان" ستسغرق 3 أسابيع، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية والفلبينية ستفرض سيطرتها في إطار إحدى العمليات في إطار المناورات على جزيرتين على طول الساحلين الغربي والشمالي للفلبين، ثم ستنقل منظومة "هيمارس" إليهما لإجراء التمرين بالذخيرة الحية.

ويشارك في التدريبات نحو 11 ألف جندي أمريكي ونحو 5 آلاف جندي فلبيني، بالإضافة إلى قوات أسترالية وفرنسية، وستستمر حتى 10 مايو، وتنضم إليها 14 دولة من آسيا وأوروبا بصفة مراقب، وتخطط الفلبين لدعوة اليابان للمشاركة في تدريبات "باليكاتان 2025".

المصدر: تاس+RT