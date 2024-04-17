"واشنطن بوست": الفلبين والولايات المتحدة ستجريان أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ 33 عاما

أفادت "واشنطن بوست" بأن الفلبين والولايات المتحدة تستعدان لإجراء مناورات "باليكاتان" العسكرية "الأكثر طموحا منذ عام 1991" الأسبوع المقبل، بمشاركة 16 ألف جندي.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن "الفلبين والولايات المتحدة ستجريان لأول مرة منذ بداية إجراء المناورات السنوية عام 1991 مناورات بحرية مشتركة على مسافة تزيد عن 12 ميلا بحريا (22 كم) من المياه الإقليمية الفلبينية، وعلى وجه الخصوص في أجزاء من البحر التي تطالب بها الصين.

وأضافت الصحيفة أن مناورات "باليتاكان" ستسغرق 3 أسابيع، مشيرة إلى أنه في إطار أحد العمليات في إطار المناورات ستضع القوات الأمريكية الفلبينية سيطرتها على جزيرتين على طول الساحلين الغربي والشمالي للفلبين، ثم ستنقل منظومة "هيمارس" إليهما لإجراء التمرين بالذخيرة الحية. كما ستستخدم السفن الفلبينية منظومة صاروخية تم شراؤها مؤخرا لتنفيذ ضربات على سفينة مستخدمة. ومن المتوقع أن بعض مراحل المناورات ستجري بمشاركة فرنسا وأستراليا.

وكانت مناورات "باليكاتان" الفلبينية الأمريكية العام الماضي هي الأكبر في السنوات الأخيرة، وجرت بمشاركة نحو 12200 جندي أمريكي و5400 جندي فلبيني.

وتتنازع الصين والفلبين على أرخبيل سبراتلي (نانشا) في بحر الصين الجنوبي. وتتمتع هذه الجزر بأهمية كبيرة بسبب مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين المحيطين الهندي والهادئ، واحتياطياتها المحتملة من النفط والغاز.

المصدر: نوفوستي