زاخاروفا: نبحث إجراءات الرد على تجميد سويسرا أصولا روسية

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بدء الجانب الروسي بحث إجراءات الرد على تجميد سويسرا الأصول الروسية لديها.

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وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تجميد الأصول الروسية ولاسيما احتياطيات البنك المركزي الروسي لدى الولايات القضائية الغربية ومحاولات الاستيلاء عليها، غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما فيها مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وميثاق الأمم المتحدة".



وتابعت: "من الضروري التحدث ليس عن التجميد بل عن السرقة والنهب. نعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا بغض النظر عن المسمى، سرقة واضحة ودنيئة لملء جيوبهم".



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن روسيا ستستخدم جميع الآليات والأدوات الممكنة للرد على مصادرة الغرب أصولها في حال أقدم على هذه الخطوة.



وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو استعداد المجلس للنظر على الفور في مشروع قانون الرد على مصادرة الأصول الروسية في الغرب لصالح كييف.



وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو روسية.

وأعلنت الحكومة الروسية أن لديها الكثير من الأصول والتوظيفات الغربية التي يمكن مصادرتها في روسيا، وتفوق قيمتها الأموال الروسية المجمدة بكثير.

المصدر: سبوتنيك