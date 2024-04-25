الخارجية الروسية تنفي نيتها وقف إصدار الوثائق للروس في الخارج

نفت الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية مزاعم أن "الوزارة بصدد وقف إصدار واستبدال الوثائق للروس في الخارج".

وكتبت على "تلغرام": "مضطرون للإشارة إلى المعلومات غير الصحيحة على الإطلاق التي نشرتها صحيفة "نوفايا غازيتا". هذه الأنباء باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت أنها ستقدم تعليقا مفصلا على هذه المعلومات المضللة لاحقا.

وفي وقت سابق زعمت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية الملغى ترخيصها أن "وزارة الخارجية الروسية تبحث قرارا يحظر إصدار الوثائق للروس في الخارج".

وطعّمت الصحيفة زعمها بقولها أنها "حصلت على مسودة هذا القرار".

المصدر: نوفوستي