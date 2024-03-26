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الخارجية الروسية تحذر من فيديو لمقتطف من مقابلة للافروف تم تزييفه باستخدام الذكاء الاصطناعي

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الخارجية الروسية تحذر من فيديو لمقتطف من مقابلة للافروف تم تزييفه باستخدام الذكاء الاصطناعي
Sputnik Maxim Blinov
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، من مقطع فيديو مزيف يتضمن مقتطفا من مقابلة مع الوزير سيرغي لافروف يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الخارجية في بيان لها: "يتم نشر مقطع فيديو مزيف على شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتطفا من مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، حيث قام صانعوه، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، بتركيب نص غير صحيح على الإطلاق، مما أدى إلى حدوث تزييف عميق".

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وأضاف البيان: "وكأساس لذلك تم استخدام مقطع فيديو أصلي لمقابلة مع سيرغي فيكتوروفيتش لافروف من فيلم وثائقي مخصص للذكرى الخامسة والعشرين لعدوان الناتو على يوغوسلافيا، والذي نُشر في نفس اليوم على موقع الوزارة".

المصدر: "نوفوستي"

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